В Минске стартовал суперфинал республиканского соревнования по футболу «Кожаный мяч»

Более 1 800 команд со всей страны боролись за возможность пройти в решающий раунд. Суперфинал турнира «Кожаный мяч» стартовал в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Более 1 800 команд со всей страны боролись за возможность пройти в решающий раунд. Суперфинал турнира «Кожаный мяч» стартовал в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
За главный кубок спорят мальчики в трех возрастных категориях и девочки 9-11 лет. Финалисты разделены на две группы, матчи в которых проходят по круговой системе. В одном из центральных поединков 3 сентября, на поле сошлись столичный «Локомотив» и «Юниоры» из Гомельской области. Борьба была очень напряженной, и все-таки гомельчане победили – 4:2.
Сергей Мишкевич, тренер команды «Юниоры» (Гомельская Область):
Уровень растет из года в год. Вот 6 лет мы уже ездим из Гомельской области, посещаем этот турнир с 2018 года и видим, что уровень растет, не стоит на месте. Этот год, наверное, будет самый сильный. Все игры будут сильные. В этом возрасте они переходят из младшей группы в среднюю. То есть уже начинается совсем другой футбол, который приближает их к более юношескому. Да, парни стараются. Естественно, все хотят в раннем возрасте стать футболистами, но не все становятся. Учатся, переходят в старшую – там уже совсем другой футбол. Но стараются все.
Турнир «Кожаный мяч» имеет большую историю. Но именно при поддержке Президентского спортивного клуба он получил новое дыхание. Юные футболисты с удовольствием принимают участие в отборах, каждый мечтает завоевать памятные призы, а также попасть на заметку к сильнейшим футбольным клубам нашей страны.
Василий Калиновский, главный судья турнира:
Этот финальный раунд, естественно, выбрал сильнейших. Конкуренция выше, команды более равные. И проходят матчи в очень упорной, напряженной борьбе. Поэтому здесь уже команды обученные многие, и выделяются некоторые команды. Естественно, уровень очень высокий. Хороших игроков, я думаю, заметят. Наши, например, минские команды уже заявились на первенство города после окончания финального этапа этого соревнования, чтобы двигаться дальше, расти.
Финальные поединки будут длиться еще три дня. Обладателей кубка республиканских соревнований «Кожаный мяч» узнаем в 6 сентября.