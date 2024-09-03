В Минске стартовал суперфинал республиканского соревнования по футболу «Кожаный мяч»

Более 1 800 команд со всей страны боролись за возможность пройти в решающий раунд. Суперфинал турнира «Кожаный мяч» стартовал в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

За главный кубок спорят мальчики в трех возрастных категориях и девочки 9-11 лет. Финалисты разделены на две группы, матчи в которых проходят по круговой системе. В одном из центральных поединков 3 сентября, на поле сошлись столичный «Локомотив» и «Юниоры» из Гомельской области. Борьба была очень напряженной, и все-таки гомельчане победили – 4:2.

Сергей Мишкевич, тренер команды «Юниоры» (Гомельская Область):

Уровень растет из года в год. Вот 6 лет мы уже ездим из Гомельской области, посещаем этот турнир с 2018 года и видим, что уровень растет, не стоит на месте. Этот год, наверное, будет самый сильный. Все игры будут сильные. В этом возрасте они переходят из младшей группы в среднюю. То есть уже начинается совсем другой футбол, который приближает их к более юношескому. Да, парни стараются. Естественно, все хотят в раннем возрасте стать футболистами, но не все становятся. Учатся, переходят в старшую – там уже совсем другой футбол. Но стараются все.

Турнир «Кожаный мяч» имеет большую историю. Но именно при поддержке Президентского спортивного клуба он получил новое дыхание. Юные футболисты с удовольствием принимают участие в отборах, каждый мечтает завоевать памятные призы, а также попасть на заметку к сильнейшим футбольным клубам нашей страны.