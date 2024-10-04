Арина Соболенко потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории 1000 в Китае

В соперницах у второй ракетки мира значилась 49-я в топе Каролина Мухова. До этого в туре девушки пересекались три раза, и статистика была на стороне оппонентки, вот и сегодня она была сильнее. Тяжелейший первый сет завершился на тай-брейке в пользу чешки. Во второй партии преимущество было уже на стороне Соболенко, а в третьем и решающем отрезке вновь точнее была Мухова. Итоговые цифры – 7:6; 2:6; 6:4 в пользу представительницы Чехии. Таким образом прервалась 15-матчевая беспроигрышная серия белоруски.