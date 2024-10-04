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Арина Соболенко потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории 1000 в Китае

04 октября 2024 15:12
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Арина Соболенко потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории тысяча в Китае, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории 1000 в Китае-1

В соперницах у второй ракетки мира значилась 49-я в топе Каролина Мухова. До этого в туре девушки пересекались три раза, и статистика была на стороне оппонентки, вот и сегодня она была сильнее. Тяжелейший первый сет завершился на тай-брейке в пользу чешки. Во второй партии преимущество было уже на стороне Соболенко, а в третьем и решающем отрезке вновь точнее была Мухова. Итоговые цифры – 7:6; 2:6; 6:4 в пользу представительницы Чехии. Таким образом прервалась 15-матчевая беспроигрышная серия белоруски.

# Теннис # Арина Соболенко

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