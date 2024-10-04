Хоккеисты минского «Динамо» поражением завершили домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ

В соперниках значился клуб из Санкт-Петербурга – СКА. Счет в матче открыли гости на 27-й секунде. У них получилась быстрая атака, в результате которой Василий Глотов поразил ворота минчан. Больше цифры на табло в первом отрезке не менялись. На экваторе второй 20-минутки Арсений Грицюк удвоил преимущество «армейцев». А под занавес дуэли Глотов оформил дубль и не оставил шансов нашим парням. «Зубры» так и не смогли взломать оборону СКА. Поражение – 0:3.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартального проведут 6 октября на выезде против «Сочи».