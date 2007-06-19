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В Минске стартовал очередной турнир серии фьючерс у мужчин

19 июня 2007 19:31
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Первый игровой день для белорусов явно не задался. Из десяти человек пробившихся в основную сетку соревнований первый круг преодолели лишь двое - матерый Владимир Волчков и юный Андрей Коротченя. Волчков в двух сетах победил украинца Александра Ярмолу - 6:4, 6:3, и теперь в 1/8 померяется силами с испанцем Сезаром Феррером-Виктория. А Коротченя расправился с россиянином Алексеем Миллером - 6:3, 6:4. В следующем круге белорус сразится с колумбийцем Рубен-Дарио Торресом.

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