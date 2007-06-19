В Минске стартовал очередной турнир серии фьючерс у мужчин

Первый игровой день для белорусов явно не задался. Из десяти человек пробившихся в основную сетку соревнований первый круг преодолели лишь двое - матерый Владимир Волчков и юный Андрей Коротченя. Волчков в двух сетах победил украинца Александра Ярмолу - 6:4, 6:3, и теперь в 1/8 померяется силами с испанцем Сезаром Феррером-Виктория. А Коротченя расправился с россиянином Алексеем Миллером - 6:3, 6:4. В следующем круге белорус сразится с колумбийцем Рубен-Дарио Торресом.