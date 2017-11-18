В Минске стартовал Международный турнир по легкой атлетике памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Сергея Хомчука

Участие в соревнованиях принимают еще только начинающие спортсмены. Всего на турнир приехало более четырехсот участников из 27 команд. На соревнованиях представлены все регионы нашей страны, есть даже гости из Латвии. Для молодых спортсменов эти старты являются важными и ответственными.