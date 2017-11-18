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  • В Минске стартовал Международный турнир по легкой атлетике памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Сергея Хомчука

В Минске стартовал Международный турнир по легкой атлетике памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Сергея Хомчука

18 ноября 2017 19:37
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Новости Беларуси. Сегодня в Минске стартовал международный турнир БФСО «Динамо» по легкой атлетике, памяти заслуженного тренера Беларуси Сергея Хомчука, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал Международный турнир по легкой атлетике памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Сергея Хомчука-1

Участие в соревнованиях принимают еще только начинающие спортсмены. Всего на турнир приехало более четырехсот участников из 27 команд. На соревнованиях представлены все регионы нашей страны, есть даже гости из Латвии. Для молодых спортсменов эти старты являются важными и ответственными.

В Минске стартовал Международный турнир по легкой атлетике памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Сергея Хомчука-3

Также за начинающими спортсменами наблюдают и дают ценные советы уже состоявшиеся, титулованные звезды легкой атлетики. Среди них – олимпийская чемпионка в метании диска – Эллина Зверева.

# Фотофакт # Легкая атлетика

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