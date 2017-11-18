В Минске стартовал Международный турнир по легкой атлетике памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Сергея Хомчука

Новости Беларуси. Сегодня в Минске стартовал международный турнир БФСО «Динамо» по легкой атлетике, памяти заслуженного тренера Беларуси Сергея Хомчука, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сегодня в Минске стартовал международный турнир БФСО «Динамо» по легкой атлетике, памяти заслуженного тренера Беларуси Сергея Хомчука, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Участие в соревнованиях принимают еще только начинающие спортсмены. Всего на турнир приехало более четырехсот участников из 27 команд. На соревнованиях представлены все регионы нашей страны, есть даже гости из Латвии. Для молодых спортсменов эти старты являются важными и ответственными.
Также за начинающими спортсменами наблюдают и дают ценные советы уже состоявшиеся, титулованные звезды легкой атлетики. Среди них – олимпийская чемпионка в метании диска – Эллина Зверева.