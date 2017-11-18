Гандбольный клуб СКА нанес поражение испанскому «Логроньо»

Новости Беларуси. СКА начинает и выигрывает. Сегодня в первом матче третьего раунда квалификации кубка ЕГФ белорусский клуб нанес поражение испанскому «Логроньо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. СКА начинает и выигрывает. Сегодня в первом матче третьего раунда квалификации кубка ЕГФ белорусский клуб нанес поражение испанскому «Логроньо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минчане с первых минут захватили лидерство в счете. По ходу первого тайма даже вели с разницей в семь мячей. А к перерыву преимущество армейцев составило пять точных бросков. Дальше – больше.
Во второй половине от настойчивых атак голова испанских игроков шла кругом. Минчане вели плюс 10, но в конце чуть сбавили. Тем не менее итоговые цифры 36:28 можно назвать отличным заделом перед ответной игрой.