На чемпионате ВС Беларуси по пулевой стрельбе определились первые победители. Турнир является тестовым

Новости Беларуси. На открытом чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь по пулевой стрельбе, который принимает столичный спортивный комплекс имени Тимошенко, определились первые победители и призеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На открытом чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь по пулевой стрельбе, который принимает столичный спортивный комплекс имени Тимошенко, определились первые победители и призеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во вторник, 6 июня, медали разыгрывались в двух упражнениях у женщин. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров чемпионкой стала Елизавета Гавриленко. А Диана Калинкевич показала лучший результат в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.
Владислав Борщевский, главный тренер спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь по пулевой стрельбе:
Основной состав команды уехал на открытый Кубок России. Остались здесь достаточно сильные юниоры, которые находятся в составе национальных сборных команд. Борьба будет высокая – девочки и мальчики сильные приехали, плюс весомая доля взрослых спортсменов, которые не вошли в состав делегации, которая уехала в Россию. Младшие поучатся у старших, а старшим составят конкуренцию старшие.
Турнир по пулевой стрельбе является тестовым. В преддверии II Игр стран СНГ проводится комплексная проверка всех систем, задействованных в организации и обслуживании соревнований. Данные старты своего рода генеральная репетиция накануне главного турнира.
Сергей Шпаков, заместитель директора РЦОП по стрелковым видам спорта:
Тестовые соревнования на то и тестовые, чтобы проверить функционирование всех служб и систем. В проведении Игр задействовано очень много различных структур, начиная от скорой медицинской помощи, милиции, пожарной службы, а также судейского корпуса, федерации, РЦОП, Министерства спорта и туризма. Цель данного турнира – проверить взаимодействие конкретно этих служб и систем, чтобы Игры прошли без заминок, на высоком организационном уровне.
В среду, 7 июня, на турнире будет разыграно три комплекта наград. Завершатся соревнования в пятницу.