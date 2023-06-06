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На чемпионате ВС Беларуси по пулевой стрельбе определились первые победители. Турнир является тестовым

06 июня 2023 14:13
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Новости Беларуси. На открытом чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь по пулевой стрельбе, который принимает столичный спортивный комплекс имени Тимошенко, определились первые победители и призеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На чемпионате ВС Беларуси по пулевой стрельбе определились первые победители. Турнир является тестовым-1

Во вторник, 6 июня, медали разыгрывались в двух упражнениях у женщин. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров чемпионкой стала Елизавета Гавриленко. А Диана Калинкевич показала лучший результат в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

На чемпионате ВС Беларуси по пулевой стрельбе определились первые победители. Турнир является тестовым-4

Владислав Борщевский, главный тренер спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь по пулевой стрельбе:
Основной состав команды уехал на открытый Кубок России. Остались здесь достаточно сильные юниоры, которые находятся в составе национальных сборных команд. Борьба будет высокая – девочки и мальчики сильные приехали, плюс весомая доля взрослых спортсменов, которые не вошли в состав делегации, которая уехала в Россию. Младшие поучатся у старших, а старшим составят конкуренцию старшие.

Турнир по пулевой стрельбе является тестовым. В преддверии II Игр стран СНГ проводится комплексная проверка всех систем, задействованных в организации и обслуживании соревнований. Данные старты своего рода генеральная репетиция накануне главного турнира.

На чемпионате ВС Беларуси по пулевой стрельбе определились первые победители. Турнир является тестовым-7

Сергей Шпаков, заместитель директора РЦОП по стрелковым видам спорта:
Тестовые соревнования на то и тестовые, чтобы проверить функционирование всех служб и систем. В проведении Игр задействовано очень много различных структур, начиная от скорой медицинской помощи, милиции, пожарной службы, а также судейского корпуса, федерации, РЦОП, Министерства спорта и туризма. Цель данного турнира – проверить взаимодействие конкретно этих служб и систем, чтобы Игры прошли без заминок, на высоком организационном уровне.

В среду, 7 июня, на турнире будет разыграно три комплекта наград. Завершатся соревнования в пятницу.

# Стрельба # Сергей Шпаков # Фотофакт

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