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В Минске стартовал чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам

04 апреля 2024 17:14
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В Минске стартовал чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены страны, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам-1

Республиканский турнир проводится по круговой системе. Всего запланировано девять туров. За награды чемпионата будут бороться и многоопытные гроссмейстеры, молодые мастера и совсем юные шашисты, которые благополучно прошли отбор в первой лиге и получили пропуск на главный старт. Самому молодому участнику Никите Лагуткову 12 лет. А самый опытный – Евгений Ватутин. В далеком 1992 году впервые в составе суверенной команды Беларуси он стал чемпионом мира. Отметим, у стоклеточных шашек в Беларуси богатые традиции.

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам-4

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:
Шашки-64, будем говорить, известны всем с пеленок, в них играют, играли везде: в детсадах, школах и так далее. В основном люди знают эти шашки. А шашки-100 были признаны международными, объединили все страны. Потом стали играть советские спортсмены. В 40-х годах вступили в эту федерацию и стали выступать в мировых, очень быстро достигли там успехов, было много чемпионов. В том числе наш белорусский гроссмейстер Анатолий Гантварг был 4 раза чемпионом мира в личном зачете.

Чемпионат Беларуси станет отборочным стартом к крупному международному турниру, который пройдет в Уфе в июле.

# Спортивные соревнования # Виталий Ворушило

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