В Минске стартовал чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам

Республиканский турнир проводится по круговой системе. Всего запланировано девять туров. За награды чемпионата будут бороться и многоопытные гроссмейстеры, молодые мастера и совсем юные шашисты, которые благополучно прошли отбор в первой лиге и получили пропуск на главный старт. Самому молодому участнику Никите Лагуткову 12 лет. А самый опытный – Евгений Ватутин. В далеком 1992 году впервые в составе суверенной команды Беларуси он стал чемпионом мира. Отметим, у стоклеточных шашек в Беларуси богатые традиции.

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:

Шашки-64, будем говорить, известны всем с пеленок, в них играют, играли везде: в детсадах, школах и так далее. В основном люди знают эти шашки. А шашки-100 были признаны международными, объединили все страны. Потом стали играть советские спортсмены. В 40-х годах вступили в эту федерацию и стали выступать в мировых, очень быстро достигли там успехов, было много чемпионов. В том числе наш белорусский гроссмейстер Анатолий Гантварг был 4 раза чемпионом мира в личном зачете.

Чемпионат Беларуси станет отборочным стартом к крупному международному турниру, который пройдет в Уфе в июле.