В Минске состоялись игры 3-го тура детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

Каждый розыгрыш сопровождается бурными эмоциями. Юные спортсмены живут волейболом, сражаются на площадке и активно поддерживают друг друга. В среду, 31 января, в столице завершились поединки 3-го тура предварительного этапа для девушек, чей возраст не превышает 14 лет. В пуле вели борьбу четыре команды. В итоге первые две позиции заняли мозырская «Жемчужина Полесья» и «Минск-2».

Маргарита Гурина, тренер команды СДЮШОР «Минск-2»:

Турнир дает очень большой игровой опыт, дети учатся, от игры к игре, от тура к туру они растут, взрослеют. Когда есть игры, они понимают, что мы как тренеры хотим. Особенно когда в технической подготовке, они не понимают, им главное – отбить мяч, забить. Когда им говоришь: ручку так, ножку так – они не понимают этого. На таких играх они видят, что-то выигрываем, что-то проигрываем, но они по крайней мере понимают, что судится, что не судится и для чего они иногда стоят у стеночки и играют.

Поединки 4-го тура пройдут в Витебске 8 и 9 апреля. По итогам этого раунда определятся две лучшие команды в группе. Они и станут участниками финала, который традиционно проходит в мае в столице.