В Минске открылся первый в стране велодром – сердце будущего многопрофильного комплекса "Минск-Арена"

В торжественной церемонии принял участие Президент Александр Лукашенко. Из всех запланированных объектов гигантского комплекса велодром вводится первым.

Это единственное не только в Беларуси, но и на всей территории СНГ сооружение, способное принимать международные соревнования по велосипедному спорту. Длина трека сертифицирована по всем международным требованиям. Как ожидается, велодром станет тренировочной базой не только для белорусских спортсменов, но и для велосипедистов России, Украины, Польши, а также других стран СНГ и Европы.

Сегодня на велодроме проходят финальные заезды открытого чемпионата Беларуси по велоспорту. Он начался за несколько дней до официального открытия трека. Трассу из сибирской сосны уже успели опробовать именитые спортсмены.