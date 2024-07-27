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В Минске определились первые призёры турнира по художественной гимнастике «Хрустальная роза»

27 июля 2024 17:47
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В Минске 27 июля определились первые призеры международных соревнований по художественной гимнастике «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске определились первые призёры турнира по художественной гимнастике «Хрустальная роза»-1

В дневной сессии грации разыгрывали медали в многоборье индивидуальных и групповых упражнений. Победительницей младшей возрастной группы стала воспитанница Республиканского центра олимпийской подготовки Ульяна Краснякова. У преюниорок сильнее всех была также гимнастка РЦОПа Ксения Бондаренко. В групповых упражнениях у юниорок весь пьедестал заняли белоруски. Победа досталась национальной команде.

В Минске определились первые призёры турнира по художественной гимнастике «Хрустальная роза»-4

Есения Парецкая, победительница турнира (юниорская сборная Беларуси по художественной гимнастике):
Сложнее всего было справиться с эмоциями. Немножко было переживание. Но надо уметь с этим справляться и достойно выходить на площадку. Родные стены помогают, очень хорошая поддержка была, всем спасибо за это. Усердно готовились к важным соревнованиям, как всегда.

Сеньорки в групповых упражнениях сегодня также порадовали родную публику. На первой и второй ступени пьедестала расположились воспитанницы РЦОП-1 и РЦОП-2 соответственно. Третье место заняли гимнастки российской школы «Спартак».

В Минске определились первые призёры турнира по художественной гимнастике «Хрустальная роза»-7

Злата Бученкова, победительница турнира (РЦОП-1, г. Минск):
Самое сложное в любом упражнении – чтобы все были вместе, чтобы все друг за друга держались, чтобы все были как один единый организм. И мы стараемся это каждый день делать, показывать, сплачиваться все больше, чтобы у нас каждый день все больше и больше получалось.

В Минске определились первые призёры турнира по художественной гимнастике «Хрустальная роза»-10

Софья Борисевич, серебряный призер турнира (РЦОП-2, г. Минск):
Конкуренция сильная, но самое главное для нас – побороться с самими собой, выйти на площадку и сделать все, что мы можем, умеем, показать всем, что мы сильная команда.

В вечерней сессии в индивидуальных упражнениях сильнейших в многоборье определили юниорки. Лучшей стала Николь Леута. Завтра, 28 июля, пройдут финалы отдельных видов.

# Художественная гимнастика

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