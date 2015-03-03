В Минск съезжаются участники финала конкурса «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. В белорусскую столицу съезжаются участники финала конкурса «Снежный снайпер». Порядка 200 школьников со всех регионов страны преодолели отборочные туры в своих областях.

Состязание, уже восьмое по счету, стартует 4 марта. На нем определят лучших в нескольких номинациях: лыжные гонки, стрельба и биатлон. Причем как в личном, так и в командном зачете.

Соревнования, по задумке организаторов, помогут найти и поддержать талантливых детей. Награды им вручат именитые спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Беляев, государственный тренер Республики Беларусь по зимним видам спорта:

Вот такие яркие запоминающиеся соревнования для детей дают реальную отдачу с тем, чтобы молодые спортсмены приходили потом в детские школы. За детьми наблюдают тренеры, которые разбираются в своем виде спорта, делаются выводы, анализируются результаты. Шанс имеет каждый ребенок.