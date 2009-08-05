В Минск приедут лучшие футбольные тренеры мира

В конце октября в белорусской столице пройдет Тридцатый Международный симпозиум тренеров по футболу.

Предполагается, что с 24 по 28 октября 2009 года в Минске будут находиться около двухсот футбольных специалистов мирового уровня. Ожидается, что приедут и такие выдающиеся тренеры, как наставник сборной Англии Фабио Капелло, Гус Хиддинк, возглавляющий национальную команду России, рулевой «Барселоны» Хосеп Гвардиола.

Занятия будут проводить ведущий аналитик УЕФА Энди Роксбург, спортивный директор Германского футбольного союза Маттиас Заммер и другие. Президент ФИФА Йозеф Блаттер также обычно посещает подобные форумы, сообщает агентство «Минск-Новости».