На лёд выходят юные хоккеисты

В Витебске стартуют областные соревнования по хоккею "Золотая шайба" среди подростков.В борьбу первыми вступят школьники-подростки. А награждение призеров состоится 14 марта. Победители будут представлять область на республиканских соревнованиях. Специальными призами также будут отмечены лучшие игроки турнира. Между тем победители в младшей возрастной группе уже определились. Лидером стала команда Оршанского района "Луч". Всего в областных соревнованиях принимают участие 11 команд.