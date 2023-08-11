В Гродно стартовал турнир по хоккею на траве – результаты дня

Новости Беларуси. Сегодня, 11 августа, в Гродно стартовал турнир по хоккею на траве 5х5. В женских соревнованиях принимают участие два состава сборной Беларуси, а также команды Казахстана, России и Узбекистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины играют по круговой системе. Затем сильнейшие встретятся в финале и в поединке за третье место. Сегодня две команды Беларуси сыграли вничью – 5:5. Затем дружина «Беларусь-2» разгромила Армению со счетом 15:0. «Беларусь-1» одержала победу над россиянками – 6:2.

В мужском турнире соперничают команды Армении, Казахстана, России, Узбекистана, Таджикистана и два коллектива из Беларуси. Сборная «Беларусь-1» разгромила Таджикистан – 14:1. Команда «Беларусь-2» выиграла со счетом 7:4 у хоккеистов Казахстана.