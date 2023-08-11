Белорусские команды отобрались в полуфиналы баскетбола 3х3 на Игран стран СНГ

В соревнованиях принимают участие восемь мужских и шесть женских команд из семи стран. Беларусь представляют две мужские и две женские молодежные сборные. На начальном этапе дружины ведут борьбу в группах. Квартеты, занявшие первые позиции в своих группах, сразу выходят в полуфинал. Так, по итогам группового турнира у девушек в первый полуфинал вышла команда «Беларусь-1», во втором полуфинале сыграет сборная России. Они будут ожидать своих соперников, победителей четвертьфинальных матчей. Аналогичная ситуация у мужчин. В первый полуфинал вышла дружина «Беларусь-1», во второй квалифицировалась сборная России. Соревнования продолжатся завтра, 12 августа.