Прямой эфир

Белорусские команды отобрались в полуфиналы баскетбола 3х3 на Игран стран СНГ

11 августа 2023 20:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 11 августа, на «Палова-Арене» стартовал турнир по баскетболу 3х3 среди молодежных сборных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские команды отобрались в полуфиналы баскетбола 3х3 на Игран стран СНГ-1

В соревнованиях принимают участие восемь мужских и шесть женских команд из семи стран. Беларусь представляют две мужские и две женские молодежные сборные. На начальном этапе дружины ведут борьбу в группах. Квартеты, занявшие первые позиции в своих группах, сразу выходят в полуфинал. Так, по итогам группового турнира у девушек в первый полуфинал вышла команда «Беларусь-1», во втором полуфинале сыграет сборная России. Они будут ожидать своих соперников, победителей четвертьфинальных матчей. Аналогичная ситуация у мужчин. В первый полуфинал вышла дружина «Беларусь-1», во второй квалифицировалась сборная России. Соревнования продолжатся завтра, 12 августа.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тренер сборной Беларуси по пятиборью: «Мы понимали, что россияне все-таки нас скушают»
11 августа 2023 20:14

Тренер сборной Беларуси по пятиборью: «Мы понимали, что россияне все-таки нас скушают»

Две серебряных и пять бронзовых наград – белорусские пловцы пополнили медальную копилку II Игр стран СНГ
11 августа 2023 20:10

Две серебряных и пять бронзовых наград – белорусские пловцы пополнили медальную копилку II Игр стран СНГ

Только пловцы завоевали 7 наград II Игр стран СНГ – подводим медальные итоги дня
11 августа 2023 19:45

Только пловцы завоевали 7 наград II Игр стран СНГ – подводим медальные итоги дня