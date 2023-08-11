Белорусские волейболисты обыграли сборную Узбекистана со счётом 3:0

Новости Беларуси. Во Дворце спорта продолжаются соревнования по волейболу. Напомним, в мужском турнире принимают участие молодежные сборные Беларуси, России, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победители и призеры определятся по итогам однокругового турнира. Сегодня, 11 августа, наши волейболисты встречались с командой Узбекистана. И победили – 3:0. Счет по партиям – 25:19, 25:21, 25:16. Это третья виктория наших парней на турнире. Ранее белорусы оформили победы над дружинами Армении и Объединенных Арабских Эмиратов.