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Беларусь определила 10 лучших спортсменов

30 декабря 2006 18:05
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Традиционно в конце каждого года в Беларуси определяют Десятку лучших спортсменов страны.

Нынче чествование героев спортивных арен сместилось максимально близко к Новому году, но этому есть логическое объяснение - ждали приезда с этапов Кубка мира призера Олимпиады Дмитрия Дащинского. Именно он был признан лучшим из лучших.

Опрос среди спортивных журналистов проводился 48 раз. В очередной раз они столкнулись с тем, что достойных спортсменов много, а лауреатов может быть только десять. И если достаточно быстро лидирующие позиции захватил серебряный призер Туринской Олимпиады Дмитрий Дащинский, и сомнений в его победе не возникало, то вот конкуренция между остальными претендентами на попадание в заветную десятку  была более чем серьезной. Это представители тяжелой атлетики и велоспорта, футбола и пулевой стрельбы, академической гребли и "королевы спорта". Легкоатлетов было больше всех четверо. Один из них Иван Тихон получил помимо традиционного приза еще и специальный, учрежденный Представительством НОК в Гродненской области. И если  всем спортсменам в наступающем году расслабляться не придется, ведь будет проходить завоевание олимпийских лицензий, то вот подполковник Сергей Мартынов  об этом может не беспокоиться. Он этот вопрос сумел положительно разрешить в 2006 году. Для сестер Туровых, по их собственному мнению, весь год выдался удачным, а получение призов в штаб-квартире Национального Олимпийского комитета стало приятным его завершением.         

По мнению спортивных журналистов, лучшей командой, а была и такая номинация,  стала сборная Беларуси по хоккею. А лучшим из лучших с более чем внушительным отрывом от всех остальных лауреатов был признан Дмитрий Дащинский. Символично, что награду ему вручал первый белорусский Олимпийский чемпион Сергей Макаренко.

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