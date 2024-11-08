Сегодня в Гомеле стартовала детско-юношеская волейбольная лига «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В борьбу вступили юноши до 12 лет. Данный старт проходит при поддержке Президентского спортивного клуба и является аналогом чемпионата страны для подрастающего поколения спортсменов. Традиционные соревнования направлены на развитие профессиональных качеств у волейболистов и подготовку к большому спорту.

Анастасия Карнач, специалист по развитию детско-юношеского спорта Белорусской федерации волейбола:

Основная цель детской лиги – это увеличение игровой практики и просмотр талантливых молодых ребят. Каждый тренер, работая в спортивном зале, хочет, чтобы его ребенок достиг высокого результата, хотя бы попал в молодежную команду и представлял нашу страну на международной арене. В первую очередь это общение, обмен игровым опытом, желание приезжать в другие города и побеждать, показывать то мастерство, которому научились.

Всего в нынешнем сезоне «Мяч над сеткой» собрал рекордные 96 команд юношей и девушек в десяти возрастных категориях.