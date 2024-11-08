В Минске проходит чемпионат Беларуси по конькобежному спорту

Среди них победители и призеры международных турниров. В программе соревнований значатся забеги на шести дистанциях, а также командный спринт и масс-старт. К слову, данный турнир является подготовительным этапом к международным соревнованиям. Вскоре наши конькобежцы отправятся на Кубок и чемпионат России.

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Игнат Головатюк – он установил рекорд, который очень много лет не обновлялся на равнинных катках, и показал прекраснейшее время. И также наши девушки-спортсменки тоже обновили свои рекорды. Поэтому мы отмечаем готовность нашей косанды, что она очень высокая. Конечно, этот чемпионат важен, потому что он помогает высветить спортсменов. Мы как руководство понимаем, на каком они уровне, и водим их результаты.

Чемпионат Беларуси продлится еще два дня. Всего будет разыграно 17 комплектов наград.