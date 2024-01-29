В Гомеле прошёл тренинг по программе «Здоровые спортсмены» Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс»

В Гомельском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития по программе «Спешиал Олимпикс» прошел тренинг «Здоровые спортсмены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На встрече ребятам подробно рассказали о культуре питания и полезных продуктах, показали упражнения для развития физической формы и дыхательной гимнастики. В игровой форме с коучами они обсудили, в каких случаях стоит обращаться к врачу. Главная цель проекта – привить молодежи с инвалидностью полезные привычки здорового образа жизни.

Лариса Таболина, исполнительный директор общественного объединения «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»: Мы хотим расширить количество учащихся с особенностями развития Гомельского региона, которые в будущем тоже примут участие в наших мероприятиях по программам «Спешиал Олимпикс».

Галина Долгополова, директор Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

Мы готовы принимать участие на всех базах в различных видах спорта для детей, которые имеют какие-то особенности в своем развитии. Это новые возможности несмотря на то, что все наши воспитанники – это молодые люди с тяжелой инвалидностью.

Воспитанников Гомельского дома-интерната пригласили принять участие в соревнованиях «Спешиал Олимпикс» по плаванию, которые пройдут в конце февраля в Минске.