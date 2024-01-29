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В Гомеле прошёл тренинг по программе «Здоровые спортсмены» Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс»

29 января 2024 18:55
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В Гомельском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития по программе «Спешиал Олимпикс» прошел тренинг «Здоровые спортсмены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Гомеле прошёл тренинг по программе «Здоровые спортсмены» Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс»-1

На встрече ребятам подробно рассказали о культуре питания и полезных продуктах, показали упражнения для развития физической формы и дыхательной гимнастики. В игровой форме с коучами они обсудили, в каких случаях стоит обращаться к врачу. Главная цель проекта – привить молодежи с инвалидностью полезные привычки здорового образа жизни.

В Гомеле прошёл тренинг по программе «Здоровые спортсмены» Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс»-4

Лариса Таболина, исполнительный директор общественного объединения «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:
Мы хотим расширить количество учащихся с особенностями развития Гомельского региона, которые в будущем тоже примут участие в наших мероприятиях по программам «Спешиал Олимпикс».

В Гомеле прошёл тренинг по программе «Здоровые спортсмены» Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс»-7

Галина Долгополова, директор Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:
Мы готовы принимать участие на всех базах в различных видах спорта для детей, которые имеют какие-то особенности в своем развитии. Это новые возможности несмотря на то, что все наши воспитанники – это молодые люди с тяжелой инвалидностью.

Воспитанников Гомельского дома-интерната пригласили принять участие в соревнованиях «Спешиал Олимпикс» по плаванию, которые пройдут в конце февраля в Минске.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Лариса Таболина

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