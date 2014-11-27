В двух матчах со своими ближайшими конкурентами ХК «Юность-Минск» заработал лишь два очка

Чемпионат Беларуси по хоккею. Нелегкая неделя выдалась для столичной «Юности», которая в Минске проводила два поединка со своими ближайшими конкурентами – «Металлургом» и «Гомелем». Матчи обещали быть интересными и сыграть их было решено на «Чижовка-Арене», куда «Юность» нынче перебирается лишь по особым поводам.

Анатолий Протасеня, капитан ХК «Юность-Минск»:

Здесь намного лучше лед и, вообще, арена классная, здесь раздевалка очень большая, очень комфортно здесь, очень приятно играть. Да и людей сюда всегда побольше ходит. Так что будем рады, если здесь будем постоянно играть. Но в парке Горького тоже все условия.

Поединки свои яркие афиши оправдали.

21 ноября команда Михаила Захарова встречалась с гостями из Жлобина. По ходу матча гости постоянно вырывались вперед. «Юность» сравнивать цифры на табло не уставала вплоть до заключительной трети, в которой все и решилось.

Счет по периодам – 1:1, 2:2 и 0:1. Победу «Металлургу» принес точный бросок Романа Магдеева чуть больше, чем за пять минут до финальной сирены.

Алексей Алексеев, главный тренер ХК «Металлург»:

Приятно, конечно, играть с таким соперником, как «Юность». Ребята проявили характер, потому что без характера обыграть такую команду невозможно. Вытащили третий период, выиграли, поэтому молодцы.

Возможность извиниться за проигрыш перед своими болельщиками, которых на «Чижовка-Арене» собирается немало, у подопечных Михаила Захарова была уже 23 ноября. Тогда минчане встречались со своими давними и принципиальными соперниками из «Гомеля». Победа была добыта, но без ложки дегтя не обошлось и здесь.

Ко второй минуте третьего периода «Юность» вела 4:1, однако уверенность в собственной недосягаемости сыграла с хозяевами злую шутку: минчане стали ошибаться и «рыси» этим тут же воспользовались. Как итог – преимущество в три шайбы было разбазарено.

Основное время матча закончилось при счете 4:4 на табло. Победителя выявил овертайм, в котором капитан «Юности» Анатолий Протасеня взял игру на себя. 5:4 – «Гомель» увозит очко, минчане довольствуются двумя, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Анатолий Протасеня, капитан ХК «Юность-Минск»:

Плохо сыграли, бездарно сыграли концовку. Нелепые голы, нелепые удаления. Могли иметь спокойно три очка и радоваться, а сейчас… Хорошо, что взяли два, но могли и надеялись на большее.

Александр Андриевский, тренер ХК «Гомель»:

Мы два периода проспали. В третьем, когда терять уже было нечего, можно сказать, проснулись и вытащили игру. Это хорошо. Конечно, обидно, что проиграли в овертайме. Значит, мы не заслужили сегодня победы.