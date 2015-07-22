Новости Беларуси. В декабре 2015 года в Минске планируется открыть школу спортивной гимнастики имени Нелли Ким. Пятикратная олимпийская чемпионка неожиданно получила соответствующее предложение прямо по прилету в Беларусь. В аэропорту легенду встречала председатель президиума белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель и журналисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В прошлом отечественная школа спортивной гимнастики гремела на весь мир, но в последнее время медальных надежд с этим видом мы не связываем.

Кузница новых звезд расположится на базе легкоатлетического манежа по улице Калиновского, 111. Гимнастический зал здесь оборудуют по последнему слову техники.

Двери этого заведения будут открыты для всех желающих, а в процессе селекции функционеры надеются отыскать не один десяток «неграненых бриллиантов».

Нелли Ким, президент женского технического комитета Международной федерации гимнастики:

Вдвойне приятно, потому что в такой стране, как Беларусь, стране с такой гимнастической историей, в общем-то, честь, большая честь.

Елена Скрипель, председатель президиума Белорусской ассоциации гимнастики:

Буквально месяц назад у нас было большое совещание Министерства спорта и ассоциации гимнастики, где конкретно обсуждался вопрос возвращения былой славы спортивной гимнастики. Для этого у нас есть все: кадры, которые, может быть, не совсем сейчас у нас в стране, но у нас есть возможность их назад вернуть, мы этим сейчас занимаемся. Нелли Ким является человеком, который ближе всех сейчас к большой гимнастике, к спортивной. Мы очень рассчитываем на ее помощь по методической работе, в поиске нам новых тренеров.