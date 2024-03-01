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В чемпионате Беларуси по конкуру принимают участие более 150 пар

01 марта 2024 20:02
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Новости Беларуси. Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси и республиканского турнира по конкуру, который в эти дни проходит в Ратомке, определились сильнейшие в четырех дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В чемпионате Беларуси по конкуру принимают участие более 150 пар-1

На максимальной высоте пятницы 1 метр 40 сантиметров не было равных лидеру национальной команды Оксане Махнач на титулованном Бергамо. Пара повторила успех 2022 года. На дистанции с препятствиями в 125 сантиметров лучшим стал Максим Крына на Арлекино. А в 115-ти – победа досталась Ксении Пушкаревой и ее партнеру Гегату. Всего в соревнованиях принимают участие 157 пар со всей страны.

В чемпионате Беларуси по конкуру принимают участие более 150 пар-4

Оксана Махнач, победительница чемпионата Беларуси по конкуру:
Сегодня конкуренция чувствовалась как с моей сокомандницей Анастасией Тихонович (очень сильный белорусский всадник по конкуру), так и с другими девочками, также Максим Крына, мастер спорта международного класса, очень опытный всадник. Поэтому конкуренция всегда есть конкуренция.

В чемпионате Беларуси по конкуру принимают участие более 150 пар-7

Анастасия Пойто, директор Белорусской федерации конного спорта:
Несмотря на то, что нам Международная федерация открыла доступ к международной арене, основными стартами международными этого года остаются Евразийские игры и Игры Содружества, которые пройдут в Москве. Вся основная сборная, юношеская, юниорская и взрослая, по всем трем дисциплинам олимпийским готовится именно к этим турнирам.

В чемпионате Беларуси по конкуру принимают участие более 150 пар-10

В субботу спортсмены выйдут на старт дистанции Гран-при, высота барьеров – 150 сантиметров, где и определится чемпион. На титул претендуют все сильнейшие всадники страны.

# Конный спорт

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