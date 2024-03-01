В чемпионате Беларуси по конкуру принимают участие более 150 пар

Новости Беларуси. Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси и республиканского турнира по конкуру, который в эти дни проходит в Ратомке, определились сильнейшие в четырех дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На максимальной высоте пятницы 1 метр 40 сантиметров не было равных лидеру национальной команды Оксане Махнач на титулованном Бергамо. Пара повторила успех 2022 года. На дистанции с препятствиями в 125 сантиметров лучшим стал Максим Крына на Арлекино. А в 115-ти – победа досталась Ксении Пушкаревой и ее партнеру Гегату. Всего в соревнованиях принимают участие 157 пар со всей страны.

Оксана Махнач, победительница чемпионата Беларуси по конкуру:

Сегодня конкуренция чувствовалась как с моей сокомандницей Анастасией Тихонович (очень сильный белорусский всадник по конкуру), так и с другими девочками, также Максим Крына, мастер спорта международного класса, очень опытный всадник. Поэтому конкуренция всегда есть конкуренция.

Анастасия Пойто, директор Белорусской федерации конного спорта:

Несмотря на то, что нам Международная федерация открыла доступ к международной арене, основными стартами международными этого года остаются Евразийские игры и Игры Содружества, которые пройдут в Москве. Вся основная сборная, юношеская, юниорская и взрослая, по всем трем дисциплинам олимпийским готовится именно к этим турнирам.