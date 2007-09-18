В чемпионате Беларуси по хоккею были сыграны 4 матча 6-го тура

Лидер турнира столичный "Керамин" на своей площадке сломил сопротивление жлобинского "Металлурга", хотя очередная победа далась минчанам нелегко.

По ходу встречи "драконам" даже пришлось отыгрываться - на 10-й минуте гости вышли вперёд после точного броска Павла Волчека. Впрочем, спустя всего два оборота секундной стрелки Андрей Михалёв восстановил статус-кво.

Решающий шаг к победе подопечные Андрея Гусова сделали в середине второго периода, когда в течение трёх минут стража ворот "Металлурга" Андрея Буйко огорчили Евгений Ковыршин и Алексей Страхов. Окончательно все вопросы за четыре минуты до финальной сирены снял Игорь Андрющенко - 4:1 в пользу "Керамина".

Химволокно - Гомель 1:2

Неман - Динамо 4:3

Брест - Юность 1:4

Кроме того, вчера "Гомель" на выезде одолел могилёвское "Химволокно". Гродненский "Неман" на последней минуте основного времени вырвал победу у минского "Динамо", а столичная в гостях ожидаемо нанесла поражение "Бресту".

