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В чемпионате Беларуси по хоккею были сыграны 4 матча 6-го тура

18 сентября 2007 17:15
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Лидер турнира столичный "Керамин" на своей площадке сломил сопротивление жлобинского "Металлурга", хотя очередная победа далась минчанам нелегко.

По ходу встречи "драконам" даже пришлось отыгрываться - на 10-й минуте гости вышли вперёд после точного броска Павла Волчека. Впрочем, спустя всего два оборота секундной стрелки Андрей Михалёв восстановил статус-кво.

Решающий шаг к победе подопечные Андрея Гусова сделали в середине второго периода, когда в течение трёх минут стража ворот "Металлурга" Андрея Буйко огорчили Евгений Ковыршин и Алексей Страхов. Окончательно все вопросы за четыре минуты до финальной сирены снял Игорь Андрющенко - 4:1 в пользу "Керамина".    

Химволокно - Гомель   1:2
Неман - Динамо             4:3
Брест - Юность               1:4

Кроме того, вчера "Гомель" на выезде одолел могилёвское "Химволокно". Гродненский "Неман" на последней минуте основного времени вырвал победу у минского "Динамо", а столичная в гостях ожидаемо нанесла поражение "Бресту".

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