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В ЧБ по футболу стартовал 5-й тур. «Ислочь» обыграла «Спутник» 5:1

16 апреля 2021 18:47
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Новости Беларуси. В футбольном чемпионате страны стартовал пятый тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Его программу открывал поединок в Речице, где местный «Спутник» принимал «Ислочь».

В ЧБ по футболу стартовал 5-й тур. «Ислочь» обыграла «Спутник» 5:1-1

Игра была сделана «волками» уже в первом тайме – гости отправили в ворота «бело-зеленых» целых три мяча, отличились Ануфриев, Юсов и Патоцкий. Во второй половине зрители снова увидели три гола, два из них на счету «Ислочи». Юсов оформил дубль, также мячом отметился Комаровский. А гол престижа за «Спутник» провел Холодинский.

В ЧБ по футболу стартовал 5-й тур. «Ислочь» обыграла «Спутник» 5:1-4

Как итог – 5:1, «волки» временно поднимаются на второе место чемпионата, а речичане терпят уже четвертое поражение на старте сезона. 

# Футбол Беларуси # Александр Ануфриев # Дмитрий Юсов # Олег Патоцкий # Дмитрий Комаровский # Александр Холодинский # Фотофакт

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