В ЧБ по футболу стартовал 5-й тур. «Ислочь» обыграла «Спутник» 5:1

Новости Беларуси. В футбольном чемпионате страны стартовал пятый тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Его программу открывал поединок в Речице, где местный «Спутник» принимал «Ислочь».

Игра была сделана «волками» уже в первом тайме – гости отправили в ворота «бело-зеленых» целых три мяча, отличились Ануфриев, Юсов и Патоцкий. Во второй половине зрители снова увидели три гола, два из них на счету «Ислочи». Юсов оформил дубль, также мячом отметился Комаровский. А гол престижа за «Спутник» провел Холодинский.