В ЧБ по баскетболу начался финал плей-офф. Итоги матча «Цмоки-Минск» – «Борисфен»

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по баскетболу начался финал плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стартовую игру серии до трех побед провели «Цмоки-Минск» и «Борисфен».
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по баскетболу начался финал плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стартовую игру серии до трех побед провели «Цмоки-Минск» и «Борисфен».
За два раунда обе команды не проиграли ни единого матча, но 17 мая одна из серий должна была прерваться. И первыми поражение неожиданно потерпели «драконы». Стартовая четверть осталась за могилевчанами – +5, во второй «Цмоки» сократили разрыв до одного очка, но в третьем отрезке «Борисфен» снова убежал вперед – уже на 8 баллов.
У хозяев было еще 10 минут, чтобы исправить ситуацию, но вместо этого «драконы» еще больше отстали от соперника. Финальная сирена зафиксировала крупную победу гостей – 85:68. Вторая игра финальной серии состоится во вторник, 18 мая.