В ЧБ по баскетболу начался финал плей-офф. Итоги матча «Цмоки-Минск» – «Борисфен»

За два раунда обе команды не проиграли ни единого матча, но 17 мая одна из серий должна была прерваться. И первыми поражение неожиданно потерпели «драконы». Стартовая четверть осталась за могилевчанами – +5, во второй «Цмоки» сократили разрыв до одного очка, но в третьем отрезке «Борисфен» снова убежал вперед – уже на 8 баллов.