«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?

Новости Беларуси. Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике стартовал 3 декабря в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Около сотни белорусских граций от 6 до 15 лет будут бороться за медали.

Победители определятся в пятницу, 4 декабря. Для некоторых участниц этот турнир – первый старт и путевка в большой спорт. Они настраиваются на победу и ничего не боятся.

Мне не страшно выступать. Я хочу добиться, чтобы я стала олимпийской чемпионкой.

Мне очень сильно нравится тренироваться. Я очень хочу стать тренером.

Я хочу на этих соревнованиях победить. Я знаю олимпийскую чемпионку Марину Лобач и хочу стать, как она.

Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике всегда привлекал гостей из-за рубежа, но в период пандемии стал исключительно внутренним стартом. Белорусские специалисты здесь ищут новых звездочек.

Анна Бекетова, главный судья соревнований:

Мы долго думали и сомневались и все же в такое время нелегкое мы приняли такое решение, посоветовались с родителями – все родители за. Все-таки детки тренируются для того, чтобы выступать. Многие из них просто жизни себе не представляют без соревнований.

Более 100 участниц, семь возрастных категорий, 40 комплектов наград, а также специальные призы: «Мисс турнира», «Мисс улыбка», «Мисс элегантность». Кто станет победительницей, а кто получит приз, узнаем в пятницу, 4 декабря.