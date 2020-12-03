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«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?

03 декабря 2020 20:03
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Новости Беларуси. Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике стартовал 3 декабря в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Около сотни белорусских граций от 6 до 15 лет будут бороться за медали.

«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?-1

Победители определятся в пятницу, 4 декабря. Для некоторых участниц этот турнир – первый старт и путевка в большой спорт. Они настраиваются на победу и ничего не боятся.

«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?-4

Мне не страшно выступать. Я хочу добиться, чтобы я стала олимпийской чемпионкой.

«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?-7

Мне очень сильно нравится тренироваться. Я очень хочу стать тренером.

«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?-10

Я хочу на этих соревнованиях победить. Я знаю олимпийскую чемпионку Марину Лобач и хочу стать, как она.

«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?-13

Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике всегда привлекал гостей из-за рубежа, но в период пандемии стал исключительно внутренним стартом. Белорусские специалисты здесь ищут новых звездочек.

«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?-16

Анна Бекетова, главный судья соревнований:
Мы долго думали и сомневались и все же в такое время нелегкое мы приняли такое решение, посоветовались с родителями – все родители за. Все-таки детки тренируются для того, чтобы выступать. Многие из них просто жизни себе не представляют без соревнований.

«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?-19

«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?-21

Более 100 участниц, семь возрастных категорий, 40 комплектов наград, а также специальные призы: «Мисс турнира», «Мисс улыбка», «Мисс элегантность».

Кто станет победительницей, а кто получит приз, узнаем в пятницу, 4 декабря.

«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?-24

Полина Стригельская, тренер СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике:
В первую очередь маленькие дети учатся выступать и не конкурировать между собой. Конкуренция происходит чуть позже – пока они маленькие, они больше играют в гимнастику. Но дети у нас очень сильные. Конкуренции много, конкурентоспособных талантливых детей тоже. Основная часть из них в будущем может представлять нас на международной арене.

# Художественная гимнастика # Анна Бекетова # Полина Стригельская # Марина Лобач # Фотофакт

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