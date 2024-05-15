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«Шахтоспецстрой» обыграл минский «Строитель» на ЧБ по волейболу

15 мая 2024 17:45
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В мужском чемпионате Беларуси по волейболу продолжается борьба за бронзовые награды. В Солигорске прошел 4-й поединок серии, в котором встречались местный «Шахтоспецстрой» и минский «Строитель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтоспецстрой» обыграл минский «Строитель» на ЧБ по волейболу-1

Столичной команде оставался один победный шаг до бронзы – она вела в серии за третье место со счетом 2:1. Но солигорчане не планировали сдаваться без боя. Первый сет они выиграли 25:21. Вторую партию взял «Строитель» – 25:22. В третьем сете вновь сильнее были «горняки» – 25:15. А в четвертой партии минчане со счетом 25:21 одолели хозяев. Судьба матча решалась в пятом сете. Его выиграл «Шахтоспецстрой» – 15:13. И одержал победу в поединке – 3:2. Счет в серии стал равным – 2:2. Борьба за бронзу продолжается.

# Волейбол

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