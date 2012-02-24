В Беларусь съезжаются участники юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

Новости Беларуси, Минск. Соревнования пройдут 27 февраля на «Минск-Арене».

На турнире выступят спортсмены в возрасте до 18 лет. Большинство из них в Беларуси побывают впервые, однако среди гостей турнира будут и хорошо известные любителям фигурного катания специалисты.

В составе турецкой делегации в Минск прилетела Наталья Дубова, известный российский тренер. Под ее руководством в разное время работали призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Дубова, тренер, член турецкой делегации:

Я в этот раз приехала с турецкой юниорской парой. Это очень перспективные, очень хорошо подготовленные ребята. Трудно сказать о местах, но мы хотим, чтобы был успех, чтобы они всем вам понравились.

Я очень давно не была в Минске. Еду с приподнятым настроением, люблю Минск.