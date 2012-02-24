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В Беларусь съезжаются участники юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

24 февраля 2012 14:16
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Новости Беларуси, Минск. Соревнования пройдут 27 февраля на «Минск-Арене».

На турнире выступят спортсмены в возрасте до 18 лет. Большинство из них в Беларуси побывают впервые, однако среди гостей турнира будут и хорошо известные любителям фигурного катания специалисты.

В составе турецкой делегации в Минск прилетела Наталья Дубова, известный российский тренер. Под ее руководством в разное время работали призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Дубова, тренер, член турецкой делегации:
Я в этот раз приехала с турецкой юниорской парой. Это очень перспективные, очень хорошо подготовленные ребята. Трудно сказать о местах, но мы хотим, чтобы был успех, чтобы они всем вам понравились.
Я очень давно не была в Минске. Еду с приподнятым настроением, люблю Минск.

# Фигурное катание # Белоруссия

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