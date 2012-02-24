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Белорусы завоевали 15 медалей на открытом чемпионате страны по самбо на призы Президента

24 февраля 2012 07:35
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Шесть из них – золотые. Турнир накануне прошел в Минске. На ковер вышли лучшие борцы из 20 стран.

Особенно впечатлила болельщиков победа трехкратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона Европы белоруса Юрия Рыбака. Финальный поединок нашего самбиста с россиянином завершился со счетом 12:0.

Пятый год подряд соревнования прошли в статусе этапа Кубка мира и стали одним из этапов отбора на чемпионаты Европы в Москве в мае этого года и мира, который пройдет в ноябре в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Спортивные соревнования

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