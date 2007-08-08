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В Бангкоке стартовала Всемирная Летняя Универсиада

08 августа 2007 14:09
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Это одно из самых важных спортивных событий года.

Уже завтра спортсмены из 142 стран вступят в борьбу за награды, а сегодня состоялась красочная церемония Открытия 24 летних студенческих игр. За 10 дней лучшие будут названы в 18 видах спорта.

В состав белорусской делегации вошли 82 спортсмена, наши атлеты поборются за награды в 10 видах спорта. Самые большие надежды на медали у легкоатлетов, пловцов, дзюдоистов, гимнастов и таэквондистов.

Отметим, что с прошлой Универсиады, которая проходила в 2005 году в турецком Измире, белорусы привезли 15 медалей - три золотые, шесть серебряных и шесть бронзовых.

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