Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Стамбул 16 мая

Американский лидер Дональд Трамп сделал заявление о том, что готов прибыть 16 мая в Стамбул, если это будет необходимо, пишет ТАСС.

В Стамбуле 15 мая начнутся первые за последние три года прямые переговоры между Россией и Украиной.

Трамп выразил уверенность, что переговорный процесс пройдет хорошо. Он призвал задуматься о том, что еженедельно гибнут в средней пять тысяч солдат и с этим нужно покончить.

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