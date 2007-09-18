В Баку продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе

17 сентября Юрий Дубинин стал пятым в весовой категории до 60-ти килограммов и завоевал олимпийскую лицензию.

Сегодня на ковёр выходили трое белорусов, однако их выступление нельзя назвать успешным. В категории до 74-х килограммов Олег Михалевич выбыл из борьбы уже после первой схватки, в которой проиграл армянину Арсену Юлфалакяну.

Подобная участь в весе до 96-ти килограммов постигла и Андрея Батуру, уступившего украинцу Дмитрию Тимченко. Чуть удачливее был Алим Селимов. В категории до 84-х килограммов представитель Беларуси последовательно одолел эстонца Ало тоома и израильтянина Дениса Николаева. Однако в третьем круге экс-чемпиона мира вынудил капитулировать шведский борец Ара Абрахамян.

