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В Баку продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе

18 сентября 2007 17:17
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17 сентября Юрий Дубинин стал пятым в весовой категории до 60-ти килограммов и завоевал олимпийскую лицензию.

Сегодня на ковёр выходили трое белорусов, однако их выступление нельзя назвать успешным. В категории до 74-х килограммов Олег Михалевич выбыл из борьбы уже после первой схватки, в которой проиграл армянину Арсену Юлфалакяну.

Подобная участь в весе до 96-ти килограммов постигла и Андрея Батуру, уступившего украинцу Дмитрию Тимченко. Чуть удачливее был Алим Селимов. В категории до 84-х килограммов представитель Беларуси последовательно одолел эстонца Ало тоома и израильтянина Дениса Николаева. Однако в третьем круге экс-чемпиона мира вынудил капитулировать шведский борец Ара Абрахамян.

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