Уверенная игра вратаря ХК «Неман» помогла клубу выйти в финал Открытого чемпионата Беларуси

Этот матч еще до его начала окрестили не иначе как «принципиальным противостоянием двух вратарей – Мельчакова и Шабанова». Успешному выступлению соперников в XIX чемпионате Беларуси в немалой степени способствовала именно их надежная игра. И победы «Немана» в домашних встречах полуфинала (2:1 и 4:1) во многом были предопределены удачной игрой Шабанова.

В первом периоде третьего, решающего поединка, «стальные волки» на деле показали, кто на этом люду хозяин. Работы у гродненского голкипера было раза в три больше, чем у его оппонента, однако шайба в ворота «Немана» заходить не спешила. Трижды хозяева получали возможность отличиться в большинстве, однако Шабанов был неприступен.

Открыть счет хозяевам удалось лишь за четыре минуты до конца второго периода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Антон Пульвер заставил-таки капитулировать Шабанова. Правда, радость была недолгой. Через две минуты равенство было снова восстановлено.

Венцом всей игры стал последний период. Не использованные ранее моменты в большинстве аукнулись «Металлургу». Гродненская дружина показала «сталеварам», что она забивает не только в меньшинстве, но и успешно реализует численное преимущество.

Однако нужно отдать должное обеим командам – борьба на льду не прекращалась до финальной сирены. Закономерный итог матча – 4:1 в пользу «Немана».

Артем Кислый, ХК «Неман»:

Сначала было тяжело. Потом собрались после первого периода, поговорили, что надо сегодня выигрывать, нельзя откладывать на потом. В принципе, все получилось, выполнили тренерскую установку.

Алексей Крутиков, ХК «Неман»:

Была тяжелая игра. Мы вели в серии со счетом 2:0. И это самый главный момент – нельзя расслабляться.

Настрой на игру – сдержать соперника. Было понятно, что они полетят, у них не было другого выхода.

Дальше – финал. А там будем разбираться.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Металлурга» отметил, что главной проблемой для его подопечных в очередной раз стал голкипер гостей Сергей Шабанов. Нападение так и не смогло найти ключ к его воротам, однако это, по мнению наставника «сталеваров», стало не единственной причиной их поражения.

Василий Спиридонов, главный тренер ХК «Металлург»:

Против судейства ничего не могу сказать, но пусть мне Быкорский объяснит, за что он удалил Осипова. Мы просмотрели этот момент 10 раз. Удаление Осипова послужило тому, что мы пропустили и игра пошла по другому руслу. Причем ближний судья не дал удаления, а дал его дальний судья, которому и не видно было ничего.

В свою очередь, наставник гродненской дружины был всем доволен. В этом сезоне его команда показывает стабильный хоккей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Доказательство тому – выход в финал Экстра-лиги.

Денис Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

Сначала у нас была задача попасть в четверку. Потом – пройти первый круг. Затем руководство поставило задачу выхода в финал. Понимаю, что будет поставлена задача выиграть финал.

Нас ждет очень серьезный противник, команда «Юность», которая является неоднократным чемпионом. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы не просто биться на равных. Мне надо поговорить с ребятами, и тогда по игре будет видно, как все будет получаться. Я думаю, что мы дадим нормальный бой.