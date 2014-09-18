Уроки для начинающих скейтеров: Трюк Varial heelflip от скейтбордиста Максима Левданского

Varial heelflip («вэриал хилфлип»). Для того чтобы уметь делать varial heelflip надо обязательно уметь делать heelflip и f/s pop shove-it. Рассматриваемый нами трюк является сочетанием f/s pop shove-it и heelflip. Varial heelflip очень похож на f/s 180 heelflip, только тело не разворачивается, а остаётся в прежнем положении, в то время как доска делает f/s 180 heelflip. Осталось научиться ставить ноги. Расположение ног: передняя нога стоит ровно на середине доски, задняя нога как на f/s pop shove-it: на ближнем к тебе краю хвоста доски. Щелкаем и выводим доску на f/s pop shove-it задней ногой, одновременно с этим выбиваем доску передней ногой на heelflip. Вся сложность трюка заключается только в двух вещах: первое -- доска улетает назад за твою спину и ты благополучно приземляешь на землю. Чтобы избежать этого, надо сразу же во время щелчка и закручивания доски отпрыгнуть немного назад (за спину), практически так же как и при f/s pop shove-it. Вторая сложность трюка - это типичное «недокручивание» доски. Одна деталь: в тот момент, когда ты располагаешь переднюю ногу, поставь её не на середину, а немного ближе к задней ноге. Регулируй закручивание доски именно этим расстоянием и силой выбивания доски. Трюк varial heelflip полтребует от тебя и навыков полёта над доской. Надо как можно дольше удерживаться в воздухе после щелчка и флипования доски, чтобы дать ей докрутиться до конца. Всё сложное позади, осталось только приземлиться. Будь терпелив и настойчив и у тебя всё получится!