Уроки для начинающих скейтеров от Виталия Царя: Трюк Frontside flip

Трюк FRONTSIDE flip

Frontside flip один из красивейших трюков, но делать его очень сложно. Переднюю ногу ставим на kickflip, при этом градус поворота ноги больше чем при кикфлипе, а заднюю ногу разворачиваем в другую сторону, - симметрично передней.



Далее щелчок, задняя нога направляет доску в сторону от себя, а передняя в это время выворачивает ногу на kickflip. Если вы просто выведете ногу, при этом не повернув мыска, - ничего не получится! Тело ведется за передней ногой и разворачивается за ней. Движение должно быть резким и быстрым. В идеале доска должна пойти через kickflip, но если вы приземлите через hardflip, ничего страшного.