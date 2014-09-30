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Уроки для начинающих скейтеров от Виталия Царя: Трюк Frontside flip

30 сентября 2014 07:59
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Трюк FRONTSIDE flip
Frontside flip один из красивейших трюков, но делать его очень сложно. Переднюю ногу ставим на kickflip, при этом градус поворота ноги больше чем при кикфлипе, а заднюю ногу разворачиваем в другую сторону, - симметрично передней.

Далее щелчок, задняя нога направляет доску в сторону от себя, а передняя в это время выворачивает ногу на kickflip. Если вы просто выведете ногу, при этом не повернув мыска, - ничего не получится! Тело ведется за передней ногой и разворачивается за ней. Движение должно быть резким и быстрым. В идеале доска должна пойти через kickflip, но если вы приземлите через hardflip,  ничего страшного.

# Фотофакт # Скейтбординг # Виталий Царь

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