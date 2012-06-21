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УЕФА признала ошибку судьи матча Англия-Украина, но Украина не вернется на Евро-2012

21 июня 2012 09:26
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Арбитр матча групповой стадии Евро-2012 Украина-Англия венгр Виктор Кашшаи ошибся, не признав гол, который украинцы забили в ворота своих соперников. Об этом в Варшаве сообщил председатель судейской комиссии УЕФА Пьерлуиджи Коллина. Виктор Кашшаи не будет работать на матчах плей-офф чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В то же время представитель UEFA Томас Джордано сказал, что европейская федерация не будет перечислять баллов сборной Украины, которая по результатам   матча с Англией выбыла из борьбы за выход из групповой фазы Евро-2012. "Вообще, что касается результата игры, то ничего не меняется. Решение арбитра является окончательным", - сказал он. Джордано назвал незачисление гола украинский "фактической ошибкой, которая не касалась нарушений правил игры", отметив, что "такого типа решения нельзя изменить".

Напомним, в матче Украина-Англия за путевку в четвертьфинал Евро-2012  Виктор Кашшаи не засчитал гол украинца, хотя после удара украинского форварда Марко Девича защитник англичан Джон Терри выбил мяч уже после того, как он побывал в воротах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет должен был сравняться (1:1), однако в итоге Украина выбыла с турнира.

Президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что после матча между Украиной и Англией необходимо ввести технологию, позволяющую автоматически определять момент, когда мяч пересекает линию ворот.

 

# Евро-2012 - Чемпионат Европы по футболу # Йозеф Блаттер

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