Евро-2012: в 1/4 финала Чехия сыграет с Португалией, Германия – с Грецией, Франция – с Испанией, а Англия – с Италией

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап, после которого определились все участники четвертьфинальной стадии. Последними путевки в нокаут-раунд добыли футболисты Англии и Франции, выступавшие в группе D.

Англичане выиграли у сборной Украины со счетом 1:0. Победный гол на 48-й минуте встречи забил Уэйн Руни. Для английского форварда это был первый матч на Евро-2012. До этого он отбывал дисквалификацию.

В другом поединке шведы, утратившие шансы выйти в плей-офф, напоследок громко хлопнули дверью. «Трекрунор» обыграли французов – 2:0. Голевыми ударами отметились Ибрагимович и Ларссон.

Таким образом, четвертьфинальные пары составили Чехия – Португалия, Германия – Греция, Франция – Испания, Англия – Италия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».