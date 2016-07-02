Участие человека-молнии Усэйна Болта на Олимпиаде-2016 оказалось под вопросом

Новости Бразилии. Ямайский спринтер Усэйн Болт, которого называют человеком-молнией, снялся с чемпионата страны из-за травмы подколенного сухожилия. Теперь его участие на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро под вопросом. Усэйн Болт, ямайский спринтер: Когда у меня появились неприятные ощущения в подколенном сухожилии после первого раунда, а затем снова в полуфинале, меня осмотрел главный врач национального чемпионата и диагностировал надрыв первой степени.

Бегун намерен вернуться на дорожку до 22 июля, чтобы принять участие в соревнованиях в Лондоне и квалифицироваться на Олимпиаду. По словам бегуна, он сделает все от него зависящее, чтобы успеть восстановиться.



Напомним, Болт является шестикратным олимпийским чемпионом: по два раза на дистанциях 100 м и 200 м и дважды в эстафете 4х100 м. Кроме того, Усэйн стал первым бегуном в истории, сумевшим выиграть на дистанциях 100 и 200 метров на двух Играх подряд. В 2012-м, после Олимпиады в Лондоне, спортсмен заявил: «Теперь я стал легендой, нахожусь примерно в той же категории, что и Майкл Джексон». Здесь подробнее.