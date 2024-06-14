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Тяжёлая атлетика. Белоруска Дарья Наумова стала чемпионкой Игр стран БРИКС в категории до 81 килограмма

14 июня 2024 19:15
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В тяжелой атлетике отличились представители Беларуси. Дарья Наумова в категории до 81 килограмма стала чемпионкой Игр стран БРИКС, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тяжёлая атлетика. Белоруска Дарья Наумова стала чемпионкой Игр стран БРИКС в категории до 81 килограмма-1

В сумме двоеборья она показала результат 249 килограммов и обошла всех конкуренток. Наши Юлиан Курлович и Диана Мойсеевич поднялись на вторую ступень пьедестала почета. Обладательницей бронзовой награды стала Полина Погуляева.

# Тяжелая атлетика

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