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Тяжелоатлет Пётр Асаёнок получил пропуск на Олимпиаду в Париже

15 мая 2024 17:42
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Тяжелоатлет Петр Асаенок получил возможность выступить на Олимпиаде в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тяжелоатлет Пётр Асаёнок получил пропуск на Олимпиаду в Париже-1

Белорус смог попасть в последний лицензионный вагон. В среду, 15 мая, Международная федерация тяжелой атлетики подготовила окончательные рейтинги. В весовой категории до 89 килограммов Асаенок занял 10-е место. Согласно условиям отбора, он получил пропуск на Олимпиаду. Петр присоединился к Евгению Тихонцову, Эдуарду Зезюлину и Сюзанне Володько, которые также обладают олимпийскими лицензиями.

# Тяжелая атлетика # Петр Асаенок

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