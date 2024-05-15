Тяжелоатлет Пётр Асаёнок получил пропуск на Олимпиаду в Париже

Белорус смог попасть в последний лицензионный вагон. В среду, 15 мая, Международная федерация тяжелой атлетики подготовила окончательные рейтинги. В весовой категории до 89 килограммов Асаенок занял 10-е место. Согласно условиям отбора, он получил пропуск на Олимпиаду. Петр присоединился к Евгению Тихонцову, Эдуарду Зезюлину и Сюзанне Володько, которые также обладают олимпийскими лицензиями.