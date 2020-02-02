«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета – предмет неодушевленный. Согласитесь, звучит довольно странно. Но это – технология будущего, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Почти обычная «лапа», но она может не просто держать удар. После тренировки она выдает полную информацию: сила удара, скорость, точность и так далее. Более того, она позволяет проводить международные турниры, не покидая собственный зал. К новинке присмотрелась Ирина Петыш.

Две тренировки таэквондиста. Найдете разницу? А она есть! Все дело в «лапе»: так называют вот эту черную ракетку в руках у тренера. В классическом варианте это просто ракетка, на которой спортсмен отрабатывает силу удара. Новый вариант «умнее». Как это? Лучше объяснят сами создатели.

Артур Исаков, представитель компании-разработчика:

Мы создали инновационную технологию, она называется combat simulator, в переводе на русский – симулятор боя. Это напоминает обычную ракетку, которой уже десятки лет пользуются в восточных единоборствах, при этом внутри этой ракетки находится умный компьютер. Компьютер нам показывает все время высоту удара (на какой высоте происходит удар), кроме этого у нас есть два сигнала: «зеленый» – это «старт», и есть сигнал, который мы называем «фейком», обманным.

Очень важно в бою для спортсмена быстро думать. Поэтому одной из наших целей было создать инструмент, который с одной стороны не может быть лабораторией, который можно всегда взять, положить в сумку и тренироваться с ним в любой точке мира.

Такое устройство у бойца тренирует одновременно и тело, и голову, а также систематизирует результаты всех тренировок. У каждого атлета есть вот такой браслет – цвет зависит от пояса. Перед началом тренировки боец синхронизирует свой браслет с «лапой», и техника фиксирует все результаты. Здесь уже не пофилонишь – все показатели у тренера перед глазами. В 2020 году новая технология прибыла и в Беларусь.

Нир Яхин, генеральный директор компании-разработчика:

Что мы здесь делаем? Пытаемся сотворить своего рода эволюцию боевых искусств. До сих пор не существовало способа измерить скорость, силу, выносливость, скорость принятия решений. Теперь это возможно! Когда ты можешь все это измерить, ты можешь понемногу совершенствоваться. Главная цель сейчас – дать белорусам попробовать.

Из Израиля создатели привезли и «лапы», и тренеров, которые объяснили, как работать с техникой. Пробовали все: и дети, и взрослые.

Ульяна Галецкая, чемпионка мира среди юниоров по муай-тай:

Это очень интересно! Там развивается мозг, то есть ты должен успеть. Загорелась лампочка – ты должен сразу же ударить.

Александр Козлов, бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов по таэквондо:

Обычно тренировка в жилетах и шлемах, на «лапах». А тут на электронных можно скорость измерить, посоревноваться. Немного надо было попробовать, ударов пять где-то, а потом уже нормально было.

Андрей Юзефович, серебряный призер чемпионата Европы по паратаэквондо:

Это очень интересная технология: измеряет скорость, силу удара и точность. Для мозга тренировка. Потому что после обычной «лапы» приучиться к электронной – это все скорость, надо быстро – нужно приучиться сразу к ней.

Электронная «лапа» позволяет тренироваться спортсменам разных возрастов и возможностей. Кроме того, открываются перспективы и новых турниров онлайн.

Анатолий Лиходиевский, заместитель председателя комиссии тренеров и спортсменов Европейского союза таэквондо:

Принцип этой технологии в том, что спортсмены в разных странах, не выходя из залов, включаются через эти именные браслеты в общую сеть и одновременно проводят турнир. Зал включен, «лапа», электроника. Ты ударил – во всем мире видят: он ударил вот так. Другой ударил в другом зале, в Испании – его видно. В Голландии – его видно. Всех видно! Кто первое место занял – получил приз.