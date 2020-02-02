«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

Новости Беларуси. Карате с недавних пор олимпийский вид спорта. Но что мы знаем о белорусском карате? Есть ли у нас шансы попасть в Токио? А если есть, то у кого? Ответы в программе «Неделя спорта» на СТВ. После вхождения в «олимпийскую семью» у карате появилось второе дыхание. Теперь этот вид спорта культивируют многие страны и конкуренция подскочила до небес. Тем не менее, за квоты в Токио мы будем бороться. Анжелика Урман расскажет подробнее.

О происхождении этого традиционного японского боевого искусства известно только из легенд. Исторических сведений о появлении каратэ даже в самой Японии немного. Термин «карате» («пустая рука») появился в XVIII веке, частица «до» была добавлена позднее и переводится как путь. В мире существует более 70 различных направлений каратэ.

Спортивное карате взяло понемногу от каждого из них. Состязания проводятся по двум разделам: кумите (свободный спарринг) и ката (бой с тенью). Все команды отдаются на японском языке. Также по-японски называются все приемы и элементы.

Павел Барановский, старший тренер сборной Беларуси по каратэ:

Ката – это школа для кумитэ. Это традиции, и с этого все начинается. Это как правописание, правильное чтение и произношение. Это постановка хорошей техники, которая потом реализуется в кумитэ.

В 1999 году в истории каратэ произошло важное событие: его как вид спорта признал Международный олимпийский комитет. В августе 2016 года МОК принял решение включить каратэ в программу летних Олимпийских игр в Токио-2020. Так уже в ближайшем будущем каратэ WKF займет достойное место среди олимпийских единоборств. Белорусская школа каратэ всегда славилась своей оригинальностью и самобытностью, гремела на всю огромную страну. И даже после распада Союза позиций своих не потеряла.

Павел Барановский:

Довольно-таки на серьезном уровне находимся, несмотря на то, что занимающихся в нашей стране в разы меньше, чем даже в ближайших странах. В разы меньше. Сейчас в Беларуси в каратэ, помимо детского спорта, существуют еще три возрастные категории: кадеты, юниоры и молодежь. Затем ребята попадают в обойму взрослых спортсменов и приступают к покорению мировых высот.

Павел Барановский:

Когда из юниорского возраста сразу переходишь во взрослую категорию, большинство спортсменов теряется. Это и делается, чтобы сохранить резерв для взрослого спорта. Это очень правильно, можно было бы еще добавить одну категорию. Основной пик формы начинается с 25 лет.

Включение каратэ в программу Олимпиады очень стимулировало бойцов, и, что самое примечательное – тех ребят, которым сейчас по 10-12 лет. У них просто глаза загорелись. Это большое дело для всего единоборства, и плоды этого судьбоносного решения пожинать будут уже в 2030 году.

Павел Барановский:

На предстоящую Олимпиаду у нас план-задание одна лицензия. Мы надеемся, что у нас это получится. У нас самый сложный отбор среди всех единоборств. У нас только 10 человек и три весовых категории.

К примеру, в других видах это сетка на 16 или 32 участника. На тренировочных сборах рядом с молодыми атлетами и уже маститые, у которых начинается полный ответственности, тревог и неизведанного длинный олимпийский сезон.

До Олимпиады каратисты упор делают на участие в элитной серии рейтинговых турниров под эгидой WKF. Эти соревнования собирают ведущих звезд мирового каратэ. Первых четыре места дают право выступить летом в Токио. Остальные заработают рейтинговые очки. Отбор на Олимпиаду по рейтингу завершится 6 апреля. Квалификационный турнир пройдет в Париже в начале мая.

Курьянович Анатолий, главный тренер сборной Беларуси по каратэ:

Таких стартов запланировано: до мая еще Дубай, Марокко, Испания и Австрия. То есть у спортсменов, участвующих там, есть возможность максимально продвинуться в рейтинге, чтобы заработать лицензию.

Антон Исаков, победитель Премьер-Лиги 2019 года:

Показать максимум – вот мои ожидания. Выступить по полной, а там будь что будет. Я выложусь на максимум. Соперники готовятся ко мне, соперники знают меня, и поэтому все по новой. То есть тогда выиграли, перевернули страницу и все с чистого листа. Думаю, что лучше быть темной лошадкой. Тогда можно сделать то, чего они не ожидают. Это застанет их врасплох и тем самым сыграет мне на руку.

Ведущих каратистов в белорусской команде несколько. На подъеме сейчас Антон Исаков – призер чемпионата Европы, победитель турнира Премьер-Лиги 2019 года. Есть завоеванные титулы и у опытной Марии Кулинкович. Так что молодым есть за кем тянуться, а болельщикам – за кого переживать.