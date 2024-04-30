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Турнир БФСО «Динамо» по настольному теннису собрал лучших атлетов из Беларуси, России и Узбекистана

30 апреля 2024 20:51
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Традиционный международный турнир БФСО «Динамо» по настольному теннису собрал сильнейших игроков из трех стран в столичном центре олимпийской подготовки. Более 100 юных спортсменов из Беларуси, России и Узбекистана ведут борьбу за награды в трех возрастах, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Турнир БФСО «Динамо» по настольному теннису собрал лучших атлетов из Беларуси, России и Узбекистана -1

Во вторник, 30 апреля, ребята боролись за право выйти в финал в личном первенстве, а накануне стали известны победители в командном противостоянии, который проходил по круговой системе. Белорусы поднялись на наивысшую ступень пьедестала в старшей возрастной группе, где сражалось 16 дружин. Отметим, что гости привезли сильнейших, а у хозяев было преимущество – на домашний старт могли заявиться все желающие.

Турнир БФСО «Динамо» по настольному теннису собрал лучших атлетов из Беларуси, России и Узбекистана -4

Александра Сипач, старший тренер национальной команды Беларуси по настольному теннису:
В этом году мы немножко расширили свои возрастные рамки. И из-за того, что у нас было не так много турниров, международных стартов, мы стали проводить уже и юниоров, и кадетов, и мини-кадетов. На этот турнир традиционно приезжало раньше очень много стран. В этом году Узбекистан приехал. Спортсмены очень сильные, и наши ребята получают колоссальную пользу от игры с ними. Тем более что они являются представителями совсем не европейской школы, поэтому интересно всегда себя попробовать в разных ракурсах.

Турнир БФСО «Динамо» по настольному теннису собрал лучших атлетов из Беларуси, России и Узбекистана -7

Нина Романюта, тренер команды г. Санкт-Петербурга по настольному теннису:
Мы на этот турнир приезжали неоднократно – уже лет 10-12. И мы всегда рады посещать ваш турнир, поскольку здесь мои дети учатся общаться с разными ребятами из разных стран. У вас идет такое совмещение европейского настольного тенниса и советской школы. Это очень важно лично для меня как для тренера. И когда мои дети сюда приезжают, они отсюда уезжают немного другими.

В среду ребята разыграют три комплекта наград в индивидуальном первенстве. На кону у юных теннисистов большие кубки, медали и дипломы.

# Настольный теннис

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