Трудно ли быть теннисисткой с рейтингом? Пообщались с призёрами ЧБ по теннису
Тем временем в Минске завершился чемпионат страны по теннису. У мужчин победа досталась Александру Леоненко, у женщин чемпионский титул обрела Кира Павлова. Дарья Хомутянская стала второй. Насколько важен отечественный старт и трудно ли быть теннисисткой с рейтингом?
Поинтересовались в программе «Спорттаймер» у финалистки чемпионата Беларуси Дарьи Хомутянской. Кстати, на турнире выступала и Эвелина Ласкевич, у обеих девушек предыдущий год стал знаковым по сбору титулов.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Вот первый твой выезд, ты помнишь?
Дарья Хомутянская, серебреный призер чемпионата Беларуси по теннису:
Наверное, в Узбекистане была. Это, кстати, с Эвелиной было. Много где вместе были.
Юлия Силипицкая:
Вам удается, когда вы выезжаете, помимо теннисных кортов, увидеть еще что-нибудь?
Дарья Хомутянская:
Не всегда. Смотря где.
Эвелина Ласкевич, двукратная чемпионка Беларуси по теннису:
Обычно, когда ты заканчиваешь турнир, выигрываешь или проигрываешь, обычно на следующий день ты улетаешь, потому что очень плотный график.
Юлия Силипицкая:
А какой для тебя самый интересный турнир, который хотите сыграть?
Дарья Хомутянская:
Я бы хотела сыграть в Австралии, наверное.
Юлия Силипицкая:
В Australian Open?
Дарья Хомутянская:
Да.
Эвелина Ласкевич:
То же самое. У меня была возможность около двух раз на юниорские съездить, но не сложилось. Просто говорят, что Australian Open самый классный по организации «шлем».
Юлия Силипицкая:
А вы когда-нибудь в пару играли?
Дарья Хомутянская:
Да.
Юлия Силипицкая:
Вместе, да? Сколько раз? И где выигрывали?
Дарья Хомутянская:
В Шарм-эш-Шейхе мы выиграли.
Юлия Силипицкая:
Там хоть мы на море покупались?
Дарья Хомутянская:
Да.
Эвелина Ласкевич:
Пару раз.
Дарья Хомутянская:
Кстати, помнишь, мы после полуфинала ходили? Мы, короче, сыграли полуфинал, выиграли, пошли на море.
Юлия Силипицкая:
А потом опять выиграли?
Дарья Хомутянская:
Да.
Юлия Силипицкая:
Вот видите, надо все-таки уметь отдыхать. Чемпионат Беларуси?
Эвелина Ласкевич:
Я не играла одиночку. Играла только пару и микст. И получилось выиграть пару и микст.
Дарья Хомутянская:
А я везде была заявлена. Но получилась только одиночка – второе место.
Юлия Силипицкая:
А легко было?
Эвелина Ласкевич:
Нет, были непростые достаточно матчи. Финал такой напряженный. Был 10:8 на тай-брейке. Да, поэтому было непросто.
Юлия Силипицкая:
Что для тебя чемпионат Беларуси?
Дарья Хомутянская:
Турнир домашний, приятный. На своих кортах играешь.
Юлия Силипицкая:
Что, реально свои корты ощущаешь? Какая разница вам, какие корты?
Дарья Хомутянская:
Ну, дома... Так дома приятнее играть всегда.
Юлия Силипицкая:
Ну чем?
Дарья Хомутянская:
У меня, допустим, мама приходила на матчи. Она не может за границу со мной куда-то ездить, посещать матчи, а так у нее есть возможности.
Юлия Силипицкая:
Так что, ты играешь для мамы?
Дарья Хомутянская:
Нет, просто мне приятно, что она приходит смотреть на меня.
Юлия Силипицкая:
Действительно важно найти свою игру. Вот понятие «своя игра», «свой стиль» – это разные понятия?
Дарья Хомутянская:
Стиль от игры в любом случае, наверное, немножко отличается. Потому что есть же совершенно разные стили в плане атакующих, защитных. Тут все, на самом деле, от тебя зависит.
Юлия Силипицкая:
И он меняется в процессе вашего роста, вашей квалификации?
Эвелина Ласкевич:
Не всегда у тебя получается играть, грубо говоря, в твой стиль, как ты хочешь. Иногда бывает не твой день, и нужно уже как-то искать способы выигрывать любыми путями. Поэтому здорово, когда у тебя идет там своя игра, но иногда нужно что-то менять.
Юлия Силипицкая:
А какой у тебя стиль?
Эвелина Ласкевич:
Сегодня атакующий стиль.
Юлия Силипицкая:
Даша, а ты? Хитрушка такая.
Дарья Хомутянская:
Я хитрушка.
Юлия Силипицкая:
Что ты делаешь обычно? Под сетку, да? Под сетку заманиваешь?
Дарья Хомутянская:
Да, я под сеточку, укороченными играю. Мне нравится больше через комбинации играть.
Юлия Силипицкая:
Хитренькая лисичка-сестричка.
Дарья Хомутянская:
Я, да. Между прочим, в детстве у меня был костюм лисы.
Юлия Силипицкая:
А я видела, лисичка-сестричка, что ты открыла сетку Уимблдона.
Дарья Хомутянская:
Все посмотрела.
Юлия Силипицкая:
Все посмотрела. Вот если Аринину брать первую игру. Ей повезло?
Дарья Хомутянская:
Думаю, да.
Юлия Силипицкая:
Почему?
Дарья Хомутянская:
Ну, из личного опыта. В общем, рассказываю. Играла против этой американки Бектас, как раз таки в Шарм-эш-Шейх. 35-ка была. И я в трех сетах тогда выиграла. В целом, под стиль Арины, прям, вообще супер, я думаю.
Юлия Силипицкая:
Ты что?
Дарья Хомутянская:
Ну да, для разыграться, для первого круга, думаю, да, вообще класс.
Юлия Силипицкая:
Эвелина, я знаю, что ты в каком-то из интервью говорила о том, что ты бы хотела с Азаренко сыграть. Было такое?
Эвелина Ласкевич:
Да.
Юлия Силипицкая:
Неужели за все свое время, я не намекаю на возраст никоим образом, я на квалификацию намекаю. Неужели за все это время ни разу не удалось каким-то образом поиграть?
Эвелина Ласкевич:
Это было только в детстве, когда Виктория приезжала с больших турниров, и мне было лет шесть.
Юлия Силипицкая:
А, то есть подачу, да? Ты могла на подачи с ней?
Эвелина Ласкевич:
И с самого детства на нее смотришь с экранов телевизоров…
Юлия Силипицкая:
Теперь и она на тебя посмотрит.
Эвелина Ласкевич:
Да, и хотелось бы все-таки сыграть, потому что, как я ранее сказала, с раннего детства на нее смотришь, там равняешься. И для меня это будет какой-то показатель того, что я чего-то смогла достичь в теннисе, сыграв с ней.
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