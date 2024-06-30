Трудно ли быть теннисисткой с рейтингом? Пообщались с призёрами ЧБ по теннису

Тем временем в Минске завершился чемпионат страны по теннису. У мужчин победа досталась Александру Леоненко, у женщин чемпионский титул обрела Кира Павлова. Дарья Хомутянская стала второй. Насколько важен отечественный старт и трудно ли быть теннисисткой с рейтингом? Поинтересовались в программе «Спорттаймер» у финалистки чемпионата Беларуси Дарьи Хомутянской. Кстати, на турнире выступала и Эвелина Ласкевич, у обеих девушек предыдущий год стал знаковым по сбору титулов.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Вот первый твой выезд, ты помнишь? Дарья Хомутянская, серебреный призер чемпионата Беларуси по теннису:

Наверное, в Узбекистане была. Это, кстати, с Эвелиной было. Много где вместе были. Юлия Силипицкая:

Вам удается, когда вы выезжаете, помимо теннисных кортов, увидеть еще что-нибудь? Дарья Хомутянская:

Не всегда. Смотря где.

Эвелина Ласкевич, двукратная чемпионка Беларуси по теннису:

Обычно, когда ты заканчиваешь турнир, выигрываешь или проигрываешь, обычно на следующий день ты улетаешь, потому что очень плотный график. Юлия Силипицкая:

А какой для тебя самый интересный турнир, который хотите сыграть? Дарья Хомутянская:

Я бы хотела сыграть в Австралии, наверное. Юлия Силипицкая:

В Australian Open? Дарья Хомутянская:

Да. Эвелина Ласкевич:

То же самое. У меня была возможность около двух раз на юниорские съездить, но не сложилось. Просто говорят, что Australian Open самый классный по организации «шлем». Юлия Силипицкая:

А вы когда-нибудь в пару играли? Дарья Хомутянская:

Да.

Юлия Силипицкая:

Вместе, да? Сколько раз? И где выигрывали? Дарья Хомутянская:

В Шарм-эш-Шейхе мы выиграли. Юлия Силипицкая:

Там хоть мы на море покупались? Дарья Хомутянская:

Да. Эвелина Ласкевич:

Пару раз.

Дарья Хомутянская:

Кстати, помнишь, мы после полуфинала ходили? Мы, короче, сыграли полуфинал, выиграли, пошли на море. Юлия Силипицкая:

А потом опять выиграли? Дарья Хомутянская:

Да. Юлия Силипицкая:

Вот видите, надо все-таки уметь отдыхать. Чемпионат Беларуси? Эвелина Ласкевич:

Я не играла одиночку. Играла только пару и микст. И получилось выиграть пару и микст. Дарья Хомутянская:

А я везде была заявлена. Но получилась только одиночка – второе место. Юлия Силипицкая:

А легко было? Эвелина Ласкевич:

Нет, были непростые достаточно матчи. Финал такой напряженный. Был 10:8 на тай-брейке. Да, поэтому было непросто.

Юлия Силипицкая:

Что для тебя чемпионат Беларуси? Дарья Хомутянская:

Турнир домашний, приятный. На своих кортах играешь. Юлия Силипицкая:

Что, реально свои корты ощущаешь? Какая разница вам, какие корты? Дарья Хомутянская:

Ну, дома... Так дома приятнее играть всегда. Юлия Силипицкая:

Ну чем?

Дарья Хомутянская:

У меня, допустим, мама приходила на матчи. Она не может за границу со мной куда-то ездить, посещать матчи, а так у нее есть возможности. Юлия Силипицкая:

Так что, ты играешь для мамы? Дарья Хомутянская:

Нет, просто мне приятно, что она приходит смотреть на меня. Юлия Силипицкая:

Действительно важно найти свою игру. Вот понятие «своя игра», «свой стиль» – это разные понятия? Дарья Хомутянская:

Стиль от игры в любом случае, наверное, немножко отличается. Потому что есть же совершенно разные стили в плане атакующих, защитных. Тут все, на самом деле, от тебя зависит. Юлия Силипицкая:

И он меняется в процессе вашего роста, вашей квалификации?

Эвелина Ласкевич:

Не всегда у тебя получается играть, грубо говоря, в твой стиль, как ты хочешь. Иногда бывает не твой день, и нужно уже как-то искать способы выигрывать любыми путями. Поэтому здорово, когда у тебя идет там своя игра, но иногда нужно что-то менять. Юлия Силипицкая:

А какой у тебя стиль? Эвелина Ласкевич:

Сегодня атакующий стиль. Юлия Силипицкая:

Даша, а ты? Хитрушка такая. Дарья Хомутянская:

Я хитрушка.

Юлия Силипицкая:

Что ты делаешь обычно? Под сетку, да? Под сетку заманиваешь? Дарья Хомутянская:

Да, я под сеточку, укороченными играю. Мне нравится больше через комбинации играть. Юлия Силипицкая:

Хитренькая лисичка-сестричка. Дарья Хомутянская:

Я, да. Между прочим, в детстве у меня был костюм лисы. Юлия Силипицкая:

А я видела, лисичка-сестричка, что ты открыла сетку Уимблдона. Дарья Хомутянская:

Все посмотрела.

Юлия Силипицкая:

Все посмотрела. Вот если Аринину брать первую игру. Ей повезло? Дарья Хомутянская:

Думаю, да. Юлия Силипицкая:

Почему? Дарья Хомутянская:

Ну, из личного опыта. В общем, рассказываю. Играла против этой американки Бектас, как раз таки в Шарм-эш-Шейх. 35-ка была. И я в трех сетах тогда выиграла. В целом, под стиль Арины, прям, вообще супер, я думаю. Юлия Силипицкая:

Ты что? Дарья Хомутянская:

Ну да, для разыграться, для первого круга, думаю, да, вообще класс. Юлия Силипицкая:

Эвелина, я знаю, что ты в каком-то из интервью говорила о том, что ты бы хотела с Азаренко сыграть. Было такое? Эвелина Ласкевич:

Да. Юлия Силипицкая:

Неужели за все свое время, я не намекаю на возраст никоим образом, я на квалификацию намекаю. Неужели за все это время ни разу не удалось каким-то образом поиграть?