Трофей в уникальной серии пенальти: ФК «Динамо-Брест» стал двукратным обладателем Кубка Беларуси

Новости Беларуси. Брестское «Динамо» во второй раз в своей истории завоевало Кубок Беларуси по футболу. Это случилось в драматичной финальной битве с солигорским «Шахтером», которую 28 мая принимал стадион в Гродно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый тайм голов в себя не вместил, а в середине второго «горняков» вывел вперед Виталий Лисакович. Но через 10 с небольшим минут «бело-синие» сумели отыграться – паритет восстановил Алексей Легчилин.

Овертайм судьбу Кубка не решил, и дело дошло до футбольной лотереи в виде серии пенальти. В ней игроки обеих команд явили образцы мастерства и железных нервов, реализовав по девять попыток. А вот на десятой у «Шахтера» случилась осечка – Жереми Малерб потащил удар Алексея Янушкевича.