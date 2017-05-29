Трофей в уникальной серии пенальти: ФК «Динамо-Брест» стал двукратным обладателем Кубка Беларуси
Новости Беларуси. Брестское «Динамо» во второй раз в своей истории завоевало Кубок Беларуси по футболу. Это случилось в драматичной финальной битве с солигорским «Шахтером», которую 28 мая принимал стадион в Гродно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый тайм голов в себя не вместил, а в середине второго «горняков» вывел вперед Виталий Лисакович. Но через 10 с небольшим минут «бело-синие» сумели отыграться – паритет восстановил Алексей Легчилин.
Овертайм судьбу Кубка не решил, и дело дошло до футбольной лотереи в виде серии пенальти. В ней игроки обеих команд явили образцы мастерства и железных нервов, реализовав по девять попыток. А вот на десятой у «Шахтера» случилась осечка – Жереми Малерб потащил удар Алексея Янушкевича.
Таким образом, клуб из Бреста повторил успех 2007 года, когда в финале национального кубка также в серии пенальти обыграл БАТЭ. Помимо трофея динамовцы с берегов Буга получили право выступить в Лиге Европы, где начнут борьбу со второго раунда квалификации.
Андрей Лебедев, защитник ФК «Динамо-Брест»:
Смотрите, сколько наших фанатов приехало. Все они рады, они ждали этот Кубок. Мы в долгу перед ними. В чемпионате у нас не особо хорошо идут дела, а вот Кубок мы взяли, привезем в Брест его. Поражение было бы для нас горем, трауром на весь год.
Владимир Журавель, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:
Матч был интригующим, драматичным. До конца выдержан весь сюжет. И серия пенальти. Я думаю, всем понравилось, а мы счастливы.