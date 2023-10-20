Три белорусских гандболиста провели матчи Лиги чемпионов

За хозяев пятью голами отметился Никита Вайлупов. Всего в турнире у него 19 взятий ворот. У проигравших дважды забросил Кирилл Самойлов. Артем Королек в составе «Кельце» оформил три взятия ворот в противостоянии с пиком. Увы, это не помогло. Была зафиксирована ничья – 27:27. Поединки шестого тура в главном Еврокубке пройдут 25 и 26 октября.