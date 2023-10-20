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Три белорусских гандболиста провели матчи Лиги чемпионов

20 октября 2023 14:23
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Трое белорусских гандболистов провели матчи Лиги чемпионов. Причем двое сыграли друг против друга. Венгерский «Веспрем» на домашнем паркете нанес поражение польской «Висле» – 28:21, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Три белорусских гандболиста провели матчи Лиги чемпионов-1

За хозяев пятью голами отметился Никита Вайлупов. Всего в турнире у него 19 взятий ворот. У проигравших дважды забросил Кирилл Самойлов. Артем Королек в составе «Кельце» оформил три взятия ворот в противостоянии с пиком. Увы, это не помогло. Была зафиксирована ничья – 27:27. Поединки шестого тура в главном Еврокубке пройдут 25 и 26 октября.

# Гандбол # Никита Вайлупов # Артем Королек # Фотофакт

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