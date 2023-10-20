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Белорусы забросили по шайбе в «молодёжке» Квебека

20 октября 2023 12:41
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На ведущих ролях в своей дружине продолжают оставаться молодые белорусские хоккеисты. Речь про главную юниорскую лигу Квебека. Андрей Лошко и Даниил Боурош забросили по шайбе за «Руэн-Норанду», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы забросили по шайбе в «молодёжке» Квебека-1

Наши земляки сделали результат, так как хозяева были сильнее – 4:2. Статистика обоих форвардов на загляденье. Боурош в восьми матчах имеет 10 результативных действий, а Лошко немного отстает – 9 дуэлей и 8 баллов.

# Хоккей # Андрей Лошко # Даниил Боурош # Фотофакт

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