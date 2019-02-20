ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Индивидуальную гонку выиграл Красимир Анев. Текстовый онлайн

Корреспондент СТВ Ярослав Писаренко рассказывает о ходе гонки

Открытый Чемпионат Европы по биатлону. День первый. Мужская индивидуальная гонка



В «Раубичах» на этой неделе очень много биатлона! Еще в понедельник тут состоялась «Гонка легенд», а уже сегодня на старт выйдут те, кто пока лишь приближаются к званию «легенда».



Первыми на старт выйдут мужчины. Индивидуальная гонка стартует в 16:00



В составе белорусской команды 5 спортсменов: Никита Лобастов (15-й стартовый номер), Владимир Чепелин (30), Сергей Бочарников (68), Роман Елетнов (91), Антон Смольский (109).



Уже все готово к началу гонки. Первый на старт выйдет Хавард Богетвейт, представитель сборной Норвегии.



Первый из белорусов — Никита Лобастов — уже стартовал. Напомню, у него 15-ый стартовый номер. Ждем первую стрельбу. Ветрено в Раубичах. Посмотрим, как с этим будут справляться спортсмены.



А лидирует в гонке пока Тарьей Бё. Еще до старта норвежец был фаворитом Чемпионата Европы. После первой стрельбы все в порядке у Тарьея.



До первого огневого рубежа добрался Никита Лобастов. Не спеша, уверенно и без промахов. 5-я промежуточная позиция у нашего спортсмена.



Лидер гонки по-прежнему норвежец Тарьей Бё. Второй огневой рубеж в стойке у него без ошибок. По всей видимости, он намерен взять золото в этой гонке.



Владимир Чепелин, выступающий под 30 номером, пока, видимо, попадать по мишеням не намерен. 2+5 промахов у него на двух огневых рубежах. Кстати, под 68 номером уже стартовал Сергей Бочарников. Надеемся, что у него стрельба пойдет лучше.



Пока единственный, кто на 3 огневых рубежах не промахивался — это Кароль Дамбровски, Литовец идет вторым. Еще раз отмечу, что очень сложные условия для стрельбы в Раубичах.



Белорусы, к сожалению, сюрпризов в этой гонке не преподнесли. Нет даже в 20-ке наших спортсменов. А лидер гонки, Тарьей Бё, на четвертой стрельбе промахивается дважды. 3 штрафные минуты у норвежца.



Бочарников на первой стрельбе точен. На трассу с огневого рубежа он выходит с третьим промежуточным временем. Наконец-таки, кстати, все мишени закрыл Чепелин. Никита Лобастов на 4 стрельбе 2 раза промахнулся. Но стоит отметить, что все спортсмены допускают много ошибок в стрельбе.



Тарьей Бё, кстати, уже финишировал. Хорошо идет по дистанции Бочарников. Вторая стрельба чистая у белорусского спортсмена. К первому огневому рубежу подошел Елетнов — один промах.



Итак, третья стрельба Бочарникова. И тут какие-то проблемы у Сергея. 4 промаха. Елетнов подошел ко второму огневому рубежу. 1 промах у Романа.



Владимир Чепелин финишировал. 7 промахов у него за всю гонку, он пока 19-й. Также закончил гонку Никита Лобастов.



Вот это да! В гонке поменялся лидер! Красимир Анев вышел на первое место! Аукнулись Бё его промахи на 4 стрельбе.



У Сергея Бочарникова последний огневой рубеж. Еще одна штрафная минута. Елетнов также еще одну штрафную минуту заработал на третьем огневом рубуже. Пока у Романа 12 место.



Норвежец Стромсхейм, тем временем, претендует на золото. Наверняка Анев затаив дыхание сейчас наблюдает завершение этой гонки.



Роман Елетнов на последнем огневом рубеже. Два промаха. Еще две штрафные минуты.



Стремсхейм, тем временем, уже финишировал. 3-е время у него пока. Бочарников финишировал 14-м с 5-ю штрафными минутами.



Финишировал Елетнов. И обошел коллегу по сборной — Сергея Бочарникова. Роман теперь 14-й. Сергей опустился на 15-е место.



Антон Смольский на последнем огневом рубеже допускает 1 ошибку. Всего у него 8 штрафных минут.



Финишировал Смольский. У него 63 позиция.



Итак, завершилась гонка, можно подводить итоги. Лучшие результаты у белорусов у Елетного и Бочарникова — 15 и 16 место соответственно. 48 — Владимир Чепелин, 49 — Никита Лобастов.



Тройка победителей выглядит так: Первый —Красимир Анев, второй — Тарьей Бё, третий — Эндре Стрёмсхейм.